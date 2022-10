என் தாய்க்கு பிறகு நான் வணங்கும் தாய் ‘இவரை’ தான்! அரியலூரில் பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் சொன்ன தகவல்!

Ariyalur

oi-Rajkumar R

அரியலூர் : என் தாய்க்கு பிறகு காவேரி தாயை நான் வணங்குகின்றேன். என்னிடம் ஆட்சி இருந்தால் ஒரு லட்சம் கோடியை நீர் மேலாண்மைக்கு ஒதுக்குவேன் எனவும், சோழர் பாசன திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் அரியலூர் மாவட்டத்தில் 2 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயம் செய்யலாம் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டத்தில் சோழர் நீர் பாசன திட்டத்தை செயல்படுத்த வலியுறுத்தி பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இரண்டு நாள் நடைபயணம் மேற்கொண்டு உள்ளார். இந்நிலையில் இன்று காலை தன்னுடைய நடை பயணத்தை திட்டமிட்டபடி தொடங்கினார்.

தொடங்குவதற்கு முன்னர் மேடையில் பேசிய அவர்," அரியலூர் சோழர் பாசன திட்டத்தை உடனடியாக செயல்படுத்த தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும். என் தாய்க்கு பிறகு காவேரி தாயை நான் வணங்குகின்றேன் காவிரித்தாய் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 5 கோடி மக்களின் தாகத்தை தீர்க்கின்ற தாய்.

நஞ்சைகளே புஞ்சைகளே.. சோழர் பாசன திட்டம்! அரியலூரில் நாளை களமிறங்கும் அன்புமணி! உற்சாகமான பாட்டாளிகள்!

English summary

After my mother I worship Kaveri Mother. If I have the government, I will allocate one lakh crore for water management, PMK leader Anbumani Ramadoss has said.