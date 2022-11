கல்லால் அடித்து.. கரும்பு காட்டில் இழுத்து சென்று பலாத்காரம்! ஆபாச படத்தால் வந்த வினை.. சிறுவன் கைது

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் 15 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 17 வயது சிறுவன் ஒருவன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிறுவனுக்கு ஆபாச படம் பார்க்கும் பழக்கம் இருந்ததாகவும் இதனால்தான் இந்த சம்பவத்தை சிறுவன் செய்திருக்கிறான் என்றும் காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் அம்மாநிலம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா? என காவல்துறையினர் மேலும் தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கூட்டு பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் லஞ்சம்.. தப்பு பண்ணிட்டீங்க.. டிஎஸ்பிக்கே ஷாக் தந்த யோகி.. ஆக்சன்

English summary

A 17-year-old boy has been arrested for the rape and murder of a 15-year-old girl in Karnataka. The police said that the boy was in the habit of watching pornographic films and that is why the boy committed the incident.