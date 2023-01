ரியல் மேன் vs வைல்டு.. காட்டில் 10 வருஷமா.. தில்லாக வசிக்கும் குடும்பம்! காரணத்தை கேட்டா ஆடிடுவீங்க!

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் நடு காட்டில் வாழ்ந்து வரும் இரண்டு குடும்பத்தினர் தங்களை காடுகளை விட்டு அப்புறப்படுத்தி வேறு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்க வைக்க வேண்டும் என்றும், காட்டுக்கு வெளியே தங்க இடம் ஒதுக்கி தரவேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர். இந்த இரண்டு குடும்பத்தினரும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக காட்டுக்கு நடுவே வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

கர்நாடகா மாநிலத்தின் சிக்கமகளூரு மாவட்டம் முடிகெரே தாலுகாவில் உள்ள சரகோடு தட்கோலா காப்புக்காடு பகுதியில்தான் இவர்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்த காட்டில் மான்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகம். அதற்கேற்றார் போல புலிகளின் நடமாட்டமும் அதிகம். எனவே இவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உயிரை கையில் பிடித்தபடி வாழ்ந்து வருகிறார்கள். எனவே இங்கிருந்து தங்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த பகுதியில் இப்போது இருப்பதை போன்று மின்சார வசதிகளெல்லாம் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கிடையாது. அப்படியான காலகட்டத்தில்தான் இந்த காட்டில் சுமார் 80 குடும்பங்கள் குடியேறியது. இவர்கள் காட்டில் உள்ள சுள்ளிகளை சேகரித்தும், விறகுகளை வெட்டியும் அன்றாடம் பிழைப்பை ஓட்டி வந்தனர். அதேபோல காட்டில் கிடைக்கும் தேனை விற்பனை செய்தும் வாழ்வாதாரத்தை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், அவர்களை காட்டிலிருந்து அப்புறப்படுத்த வனத்துறை முடிவெடுத்தது.

Two families living in the middle of the forest in the state of Karnataka have insisted that they should be evicted from the forest and moved to another safe place, and that they should be allocated a place to stay outside the forest. These two families have been living in the middle of the forest for the last 10 years.