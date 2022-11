மசூதி போல் தோற்றம்.. புல்டோசரால் இடிப்பதாக எச்சரித்த பாஜக..இரவோடு இரவாக மாறிப்போன பஸ் நிறுத்தம்

Bangalore

பெங்களூர்: மைசூரில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பஸ் நிறுத்தத்தின் மேல் 3 குவிமாடம் (டோம்) அமைக்கப்பட்ட நிலையில் அது மசூதி போல் இருப்பதாக பாஜகவினர் குற்றம்சாட்டினர். மேலும் புல்டோசர் கொண்டு இடிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையில் தற்போது பஸ் நிறுத்தத்தின் டிசைன் இரவோடு இரவாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நாட்டில் சமீப காலமாக மதம்சார்ந்த பிரச்சனைகள் தலைத்தூக்கின. தற்போது இந்த பிரச்சனைகள் சற்று தணிந்துள்ளது. இது நல்ல விஷயமாக உள்ளது.

இருப்பினும் கூட கர்நாடகாவில் அவ்வப்போது மதம்சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆண்டின் துவக்கத்தில் கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு கிளம்பி பெரும் போராட்டங்கள் நடந்தது.

என்ன மசூதி மாதிரி இருக்கு.. மைசூர் பஸ் நிறுத்தத்தை இடித்து தள்ளுங்க..தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ஆர்டர்

The BJP has alleged that the newly constructed bus stand in Mysore has 3 domes on top of it and it looks like a mosque. And now the design of the bus stand has been changed overnight while there has been a warning that it will be demolished by bulldozers.