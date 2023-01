நீ கருப்பு வெளியே போ..முடியை இழுத்து தள்ளி! அத்துமீறிய அர்ச்சகர்! கடவுள் என் கணவன்னு பெண் சொன்னாரா?

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரூ : கர்நாடக மாநிலத்தில் மதம் சார்ந்த சர்ச்சை நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்து வரும் நிலையில் கோவிலுக்குள் செல்ல முயன்ற பெண் ஒருவரை அங்கிருந்த அர்ச்சகர் ஒருவர் தலைமுடியை இழுத்து வெளியே தள்ளியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் அப்பெண் மீது கோவில் நிர்வாகமும் புகார் அளித்துள்ளது.

பாஜக ஆளும் கர்நாடக மாநிலத்தில் முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை இருக்கிறார். மதம் சார்ந்த விவாகரங்களில் அக்கட்சி ஒருதலைப்பட்சமாக நடந்து கொள்வதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடுமையாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அம்மா மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட ஹிஜாப் தொடர்பான பிரச்சனை இந்தியா முழுமைக்கும் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. நீதிமன்றம் வரை இந்த விவகாரம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ஊடகங்களில் தலைப்புச் செய்தியாக மாறியது.

குடிக்கும் தண்ணீரில் மலம்! பதறிப்போன புதுக்கோட்டை! மீண்டும் எப்படி தண்ணீர் குடிப்பது? அதிரடி முடிவு!

English summary

Amid religious controversy in the state of Karnataka, there has been a complaint that a woman who tried to enter the temple was pulled out by a priest by her hair. At the same time, the temple administration has also filed a complaint against the woman.