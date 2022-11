நீளும் “லிஸ்ட்”.. பாபர், ஞானவாபிக்கு பின் மைசூர் திப்பு சுல்தான் மசூதி - பஜ்ரங்தள் “டார்கெட்”

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் புகழ்பெற்ற திப்பு சுல்தான் மசூதி என்று அழைக்கப்படும் மைசூரு ஈத்கா மசூதியை இந்துக்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என வழக்கு தொடர பஜ்ரங்தள் அமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

அயோதியில் முகலாய மன்னர் பாபரால் கட்டப்பட்ட பாபர் மசூதியை ராம ஜென்ம பூமி அரக்கட்டளையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு அடுத்த இலக்கு என சில மசூதிகளை பாஜகவினர் மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டினர்.

அதில் முக்கியமாக பிரதமர் மோடியின் சொந்த தொகுதியான வாரணாசியில் உள்ள ஞான்வாபி மசூதியையும், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் உள்ள ஈத்கா மசூதியையும் அவர்கள் கோடிட்டு காட்டினார்கள். உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் புகழ்பெற்ற காசி விஸ்வநாதர் கோயில் அமைந்துள்ளது.

ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர்! மத்தியில் பாஜக இல்லாத ஆட்சி..காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே அதிரடி

English summary

The Bajrang Dal organization has decided to file a case to hand over the Mysuru Eidgah Mosque, also known as the famous Tipu Sultan Mosque in Karnataka, to Hindus.