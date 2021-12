ஓமிக்ரான் : பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் தப்பிய 10 பேரை தேடும் பணி தீவிரம்

Bangalore

பெங்களூரு : பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து விட்டு தலைமறைவான 10 பேரை தேடும் பணி முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளதாக கர்நாடக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமறைவான 10 பேரின் செல்போன்களும் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ளதால் அவர்களை தொடர்பு கொள்வதில் சிக்கல் நீடிப்பதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்த பயணிகளில் 10 பேரை காணவில்லை என்றும் விரைவில் அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கர்நாடக வருவாய் துறை அமைச்சர் அசோக் தெரிவித்துள்ளார்.

The Minister has said that the search for the 10 missing persons who took the Corona Test in Bangalore has been expedited. The Karnataka Revenue Minister has said that 10 of the passengers who took the test are missing and will be traced soon.