‛மசால் தோசை மசால் தோசை தான்யா’..வெள்ளத்துக்கு நடுவே பெங்களூர் பாஜக எம்பி வீடியோ! மக்கள் கொதிப்பு

பெங்களூர்: பெங்களூரில் மழை வெள்ளம் பாதித்த நிலையில் சில இடங்களில் குடிநீர் வினியோகம் தடைப்பட்டுள்ள நிலையில் மசால் தோசை சாப்பிட்டபடி அனைவரும் வாங்க என பாஜக எம்பி தேஜஸ்வி சூர்யா, அழைக்கும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அவரை நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

கர்நாடகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை அதிகமாக பெய்து வருகிறது. மாநிலத்தில் உள்ள பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழை வழக்கத்தை விட அதிகமாக பெய்துள்ளது. இதனால் பல மாவட்டங்களில் உள்ள வீடுகள் மழைநீரால் சூழ்ந்துள்ளன. போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரிலும் வழக்கத்தை விட அதிகளவில் மழை பெய்து வருகிறது. முந்தைய ஆண்டுகளை காட்டிலும் தற்போது பெங்களூர் வெள்ளத்தால் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

