ஓசூருக்கு மெட்ரோ ரயில்! ட்விஸ்ட் செய்கிறதா கர்நாடகா? பெங்களூர் மெட்ரோ ரயில் அதிகாரி விளக்கம்!

பெங்களூர்: பெங்களூர்-ஓசூர் இடையே மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயவே தமிழக அரசுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பெங்களூர் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தலையீடாது என அதன் அதிகாரி கூறியுள்ளார். மேலும் சிலர் மெட்ரோவை விட புறநகர் ரயில் திட்டம் தான் சிறந்தது என கூறுகின்றனர்.

கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் மெட்ரோ ரயில் இயங்கி வருகிறது. இந்த மெட்ரோ ரயிலை தமிழ்நாடு வரை நீட்டிப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது.

அதாவது பெங்களூர் பொம்மசந்திராவில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் ஓசூர் வரை நீட்டிப்பு செய்தால் கர்நாடகம், தமிழக மக்களுக்கு கூடுதல் பலன் கிடைக்கும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.

மகிழ்ச்சி! நனவானது கனவு திட்டம்.. பெங்களூர்-ஓசூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு கர்நாடக அரசு ஒப்புதல்!

Bangalore-Hosur Metro Corridor: Karnataka puts ball in Tamilnadu court Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) Has mae it clear that the no is only for the Tamilnadu government to conduct feasibility study. he Bangalore Metro Rail administration will not interfere in this, its official said. And some say the suburban rail project is better than the metro.