திப்பு சுல்தான் பற்றி பேசினால் நாக்கை அறுப்போம்.. கர்நாடக அமைச்சருக்கு வந்த மிரட்டல்.. போலீசில் புகார்

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் திப்பு சுல்தான் குறித்து விமர்சித்த நிலையில், எனது நாக்கை வெட்டிவிடுவதாக சிலர் எனக்கு மிரட்டல் விடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் சுதந்திர தினம் அன்று ஆளும் கட்சியான பாஜக சார்பில் வைக்கப்பட்ட பேனர்களில் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் படம் இடம் பெறவில்லை.

இதற்கு பதிலாக வீர சவார்கர் படம் இடம் பெற்று இருந்தது. இதனால் இந்த விவகாரம் கர்நாடகாவில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

A minister has filed a police complaint in Karnataka saying that some people have threatened to cut off my tongue after criticizing Tipu Sultan.