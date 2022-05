குடும்ப கட்சிகளால் தான் பாஜகவே வளர்ந்தது! பிரதமர் மோடிக்கு ‛பிளாஷ்பேக்’ கூறிய எச்டி குமாரசாமி

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛குடும்ப கட்சிகளால் தான் பாஜக மத்தியில் ஆட்சியை பிடித்தது. இதனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடும்ப கட்சிகளை விமர்சனம் செய்வதற்கு முன்பு பாஜகவின் முந்தைய வளர்ச்சியை படிக்க வேண்டும்'' என கர்நாடக முன்னாள் முதல்வரான எச்டி குமாரசாமி காட்டமாக ‛பிளாஷ்பேக்' கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமீப காலமாக குடும்ப கட்சிகளையும், வாரிசு அரசியலையும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். நேற்று முன்தினம் கூட ஐதராபாத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதுபற்றி பேசினார்.

அப்போது, ‛‛குடும்ப அரசியல் கட்சிகள் ஊழல் செய்கின்றன. இந்த கட்சிகள் ஒரு குடும்பத்துக்காக மட்டுமே செயல்படுகின்றன. இதனை நாடு பார்த்து வருகிறது. குடும்ப அரசியல் என்பது அரசியல் சார்ந்த பிரச்சனையாக உள்ளதோடு, ஜனநாயகம் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிராக உள்ளது. குடும்ப கட்சி, வாரிசு அரசியலால் தான் இளைஞர்களுக்கு அரசியலில் வாய்ப்பு கிடைப்பது இல்லை'' என கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருந்தார்.

English summary

‘‘BJP Came to power with help of family run parties. Thus, before criticizing the family parties of Prime Minister Narendra Modi, should read the BJP history ”says former Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy.