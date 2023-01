ஐ.எஸ் இயக்கத்துடன் தொடர்பு.. கர்நாடக காங்கிரஸ் பிரமுகரின் மகன் கைது.. பாஜக பகீர் குற்றச்சாட்டு

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரமுகரின் மகனான தஜூதின் ஷேக் ரீஷன் என்ற கல்லூரி மாணவர் ஐ.எஸ் பயங்கரவாத இயக்கத்துடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததாக தேசிய புலனாய்வு அமைப்பால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த விவகாரம் கர்நாடகாவில் அரசியல் ரீதியாகவும் எதிரொலித்துள்ளது. பயங்கரவாதிகளை காங்கிரஸ் பாதுகாப்பதாக கர்நாடக பாஜக சாடியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் தட்சிண கன்னடா மாவட்டம் மங்களூருவில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆட்டோவில் கொண்டு செல்லப்பட்ட குக்கர் வெடிகுண்டு வெடித்தது.

இதில் குக்கர் வெடிகுண்டை எடுத்துச்சென்ற ஷாரிக் என்பவரும் ஆட்டோ டிரைவர் புருஷோத்தம் என்பவரும் படுகாயம் அடைந்தனர்.

English summary

In Karnataka, a college student named Thajudin Sheikh Reesan, the son of a Congress leader, has been arrested by the National Intelligence Agency for alleged links with the IS terrorist movement. The issue has also resonated politically in Karnataka. Karnataka BJP slams Congress for protecting terrorists.