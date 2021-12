பலாத்காரத்தை தடுக்க முடியாவிட்டால் என்ஜாய் பண்ணுங்க..காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ பகீர் - வலுக்கும் எதிர்ப்பு

Bangalore

oi-Jeyalakshmi C

பெங்களூரு: பலாத்காரம் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும்போது, ​​நன்றாக சாய்ந்து படுத்து அனுபவியுங்கள் என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. நீங்கள் இருக்கும் நிலையும் அதுதான் என்று கர்நாடகா சட்டசபையில் பேசிய காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ ரமேஷ் குமாரின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. அவர் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என பெண் எம்எல்ஏக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சட்டசபையில் சர்ச்சையாக பேசி ட்ரெண்ட் ஆகுபவர்கள் பலர் உள்ளனர். அதில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவும் முன்னாள் சபாநாயகருமான ரமேஷ் குமார் சர்ச்சையாக பேசியே ஊடகங்களில் தலைப்புச் செய்தியில் இடம் பெறுவார்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ ரமேஷ் குமார் சபாநாயகராக இருந்தபோது, என் நிலைமை பலாத்காரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் நிலை போன்றது என்று கூறி அதிர வைத்தார். இப்போது மீண்டும் அதே போல ஒரு சர்ச்சையான பேச்சினால் பலரது கண்டனத்திற்கு ஆளாகியுள்ளார்.

பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர இதுதான் காரணமா.. கர்நாடகா மாநில அமைச்சரின் வினோத விளக்கம்

English summary

when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That’s exactly the position into which you are,said Congress MLA KR Ramesh Kumar, a former Speaker. Karnataka Assembly Speaker Vishweshwar Hegde Kageri was struggling to impose order in the Assembly, senior Congress leader KR Ramesh Kumar proffered some advice.