அதிர்ச்சி.. தலித் என்பதாலேயே என்னை கோவிலுக்கு அனுமதிக்கவில்லை! கர்நாடக காங். மூத்த தலைவர் வருத்தம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛பிஎச்டி முடித்து இருந்தாலும், எம்எல்ஏ, அமைச்சர், துணை முதல்வர் பதவி வகித்து இருந்தாலும் கூட தலித் என்பதாலே நான் கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை'' என கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், எம்எல்ஏவுமான பரமேஸ்வர் வருத்தமாக கூறினார்.

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவராக இருப்பவர் பரமேஸ்வர். இவர் கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவராகவும், அமைச்சராகவும் செயல்பட்டுள்ளார்.

மேலும் காங்கிரஸ்-மதசார்பற்ற ஜனதாதாளம் கட்சியின் கூட்டணி ஆட்சியில் குமாரசாமி முதல்வராக இருந்தார். அப்போது பரமேஸ்வர் துணை முதல்வராக செயல்பட்டார். தற்போது அவர் எம்எல்ஏவாக உள்ளார்.

English summary

'inequality' that exists in the society even today, Senior Congress leader and former Karnataka Deputy Chief Minister G Parameshwara claimed that he was not allowed to enter a temple, despite his PhD qualification and the position he has held, as he is a Dalit.