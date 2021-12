Exclusive: பெங்களூரில் சிகிச்சை பெறும் ஓமிக்ரான் பாதித்த நோயாளிகள் உடல்நிலை எப்படி உள்ளது தெரியுமா?

Bangalore

பெங்களூர்: கொரோனாவின் புதிய வகை ஓமிக்ரான் வைரஸ் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெங்களூரில் உள்ள பவுரிங், அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள். அவர்கள் உடல்நிலை இப்போது எப்படி இருக்கிறது என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

கொரோனா வைரசின் புதிய உருமாறிய வகையான ஓமிக்ரான் தென்னாப்பிரிக்காவில் முதன்முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த வகை வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது என்றும், சில பகுதிகளில் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு நான்கு நாட்களுக்கு முன்பாக எச்சரிக்கை விடுத்து இருந்தது.

அதற்கு முன்பாகவே பெங்களூரை சேர்ந்த அரசு மருத்துவர் ஒருவருக்கு இந்த வகை வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவர் வெளிநாடு எதற்கும் செல்லவில்லை. வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த யாரையும் அவர் சந்திக்கவும் இல்லை. அப்படி இருக்கும் நிலையில் இவருக்கு புதிய வகை வைரஸ் எப்படி பரவியது என்பது பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

Omicron symptoms: According to the sources, five persons who are affected with Omicron Variant admitted in bowring general hospital in Bengaluru are in stable condition, they don't need oxygen support as their blood saturation level is normal.