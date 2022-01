இது என்ன கொடுமை..பெங்களூரில் இளம் பெண்ணை கடத்திய சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்.. மனைவியோடு கைது

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களுரு: பெங்களூர் நகரில் விண்வெளி அமைப்பின் பெண் இன்ஜினியரை கடத்திய சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர், அவரது மனைவி உள்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் யோகா ஆசிரியர் விகாஸ். இவர் 2015-ம் ஆண்டு தனது குடும்பத்தினருடன் பெங்களூருவுக்கு குடிபெயர்ந்தார்.

இவருக்கு 22 வயதில் ஒரு மகள் உள்ளார். இவர் 2021-ம் ஆண்டு விண்வெளி இன்ஜினியர் பட்டப்படிப்பை முடித்துவிட்டு பெங்களூரின் எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார்.

English summary

Four people, including a software engineer and his wife, have been arrested for abducting a female astronaut in Bangalore.hey told police that the girl had been abducted with the intention of extorting money from her family. An investigation is underway into those arrested