கர்நாடகா: பைக்கில் 2 ஆண்கள் செல்ல தடை! தட்சிண கன்னடா மாவட்டத்தில் நாளை முதல் அமல்.. பின்னணி இதுதான்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தின் தட்சிண கன்னடா மாவட்டத்தில் நாளை முதல் ஒருவாரம் பைக்கில் இரு ஆண்கள் சேர்ந்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய நடைமுறையை போலீசார் அமல்படுத்த முடிவு செய்ததன் பின்னணியில் முக்கிய காரணம் உள்ளது.

கர்நாடகத்தில் உள்ள கடலோர மாவட்டங்களில் ஒன்று தட்சின கன்னடா. பரபரப்புக்கு எப்போதும் பஞ்சமில்லாத இந்த மாவட்டம் கர்நாடகத்தில் பெங்களூருக்கு அடுத்தபடியாக அடிக்கடி தலைப்பு செய்தியாக இடம் பெறும்.

சமீபத்தில் கூட உடுப்பியை தொடர்ந்து தட்சின கன்னடா மாவட்டத்தில் ஹிஜாப் பிரச்சனை பூதாகரமானது. அதன்பிறகு மாவட்டத்தின் மங்களூரில் பிரபல கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவ-மாணவிகள் லிப்லாக் சேலஞ்ச் நடத்திய வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையானது.

எங்க “உயிரையே” காப்பாத்தல.. கட்சியே வேணாம்! ராஜினாமா செய்த பாஜகவினர் - அதிர்ச்சியில் கர்நாடக அரசு

English summary

In the Dakshina Kannada district of Karnataka, two men have been banned from riding a bike together for a week from tomorrow. The police have decided to implement this new procedure with an aim to reduce crime.