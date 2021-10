பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர இதுதான் காரணமா.. கர்நாடகா மாநில அமைச்சரின் வினோத விளக்கம்

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலத்தில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை ரூ .100 ஐ தாண்டிய நிலையில், அம்மாநில அமைச்சர் உமேஷ் விஸ்வநாத் கத்தி, கொரோனா தொற்றுநோயின் தாக்கம் காரணமாக எரிபொருள் விலை உயர்ந்து வருவதாக கூறினார்.

சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலைகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், இரண்டு நாள் இடைவெளிக்குப் பிறகு அரசின் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களால் (OMCs) எரிபொருள் விலை உயர்த்தப்பட்டது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை புதன்கிழமை தலா 35 பைசா உயர்த்தப்பட்டது.

புதிய விலை உயர்வுக்குப் பிறகு டெல்லியில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ. 106 க்கு மேல் சில்லறை விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.அதே நேரத்தில் மும்பையில் லிட்டருக்கு ரூ .112 ஐ தாண்டியுள்ளது. கொல்கத்தாவில் ஒரு லிட்டர் ரூ. 107 என்கிற அளவிலும் , சென்னையில் ஒரு லிட்டர்ரூ. 103 ரூபாய்க்கு மேல் விலை அதிகமாக உள்ளது . பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ .100 க்கும் குறைவாக இருக்கும் முக்கிய நகரங்கள் நாட்டில் எதுவும் இல்லை.

English summary

fuel prices rising due to covid impact: says Karnataka minister with petrol and diesel prices crossing the Rs 100 mark in the state, Karnataka minister Umesh Vishwanath Katti said that fuel prices are on the rise because of Covid-19 pandemic.