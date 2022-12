அடிமை.. டம்மி தலைவர்.. சொந்த மாநிலக்காரர்னு கூட பார்க்கலையே.. மல்லிகார்ஜூன கார்கேவை தாக்கிய சிடி ரவி

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: இந்தியாவின் சுதந்திரத்துக்காக பாஜக தலைவர்களின் வீடுகளில் உள்ள நாய் கூட உயிர் தியாகம் செய்யவில்லை என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே பேசிய நிலையில் சொந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என பாராமல் ‛அடிமை, டம்மி தலைவர்' என கடும் வார்த்தைகளால் தமிழக பாஜகவின் மேலிட பொறுப்பாளர் சிடி ரவி விமர்சித்துள்ளது அரசியல் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

2019 நாடாளுமன்ற தேர்தல் தோல்வியை தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி செயல்பட்டு வந்தார். இவர் உடல் பிரச்சனையால் சிரமப்பட்டார்.

இதையடுத்து சமீபத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய தலைவருக்கான தேர்தல் நடந்தது. இந்த தேர்தலில் சசீதரூரை வீழ்த்தி மல்லிகார்ஜூன கார்கே வெற்றி பெற்றார். இவர் கர்நாடகாவின் கலபுரகி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்.

While Congress leader Mallikarjuna Kharge said that even the dog in the houses of BJP leaders did not sacrifice their lives for India's freedom, Tamil Nadu BJP chief CD Ravi criticized him for being a 'slave and dummy leader' despite being from his own state.