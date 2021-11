குட்பை.. வெறுப்பு வென்றுவிட்டது.. நான் ஓய்வு பெறுகிறேன்.. காமெடியன் முனாவர் ஃபாரூகி பரபர அறிவிப்பு

Bangalore

பெங்களூர்: இந்து மத உணர்வுகளை புண்படுத்துவதாக கூறி சில நாட்களுக்கு முன் கைதாகி விடுதலை செய்யப்பட்ட முனாவர் ஃபாரூகியின் காமெடி நிகழ்ச்சி நேற்று பெங்களூரில் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து ஸ்டான்ட் அப் காமெடியில் இருந்து மொத்தமாக வெளியேறுவதாக முனாவர் ஃபாரூகி அறிவித்துள்ளார்.

குஜராத்தை சேர்ந்த முனாவர் ஃபாரூகி கடந்த ஜனவரி 1ம் தேதி மத்திய பிரதேசத்தில் காமெடி நிகழ்ச்சி ஒன்றை நடத்தியதற்காக கைது செய்யப்பட்டார். கொரோனா விதிகளை மீறியதாகவும், அனுமதி இன்றி கூடியதாகவும் இவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

அதோடு இந்து கடவுள்கள் குறித்து இவர் தவறாக காமெடி செய்ததாகவும், அமைச்சர் அமித் ஷா குறித்து இவர் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாகவும் இவர் மீது பாஜக எம்எல்ஏ மாலினி லட்சுமணன் சிங்கின் மகன் ஏக்லவ்யா சிங் கவுர் புகார் அளித்து இருந்தார்.

English summary

Hate has won: Munawar Farooqui quits after his 12 shows were canceled in the last 12 months as Hindu organizations oppose the shows.