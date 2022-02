ஹிஜாப்: மாணவிகளின் கோரிக்கை ஏற்கப்படுமா? - கர்நாடகா ஹைகோர்ட்டில் 3வது நாளாக இன்றும் விசாரணை

Bangalore

oi-Jeyalakshmi C

பெங்களூர்: மத அடையாளத்தோடு செல்லக்கூடாது என்ற நீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவை நீக்க வேண்டும் என்றும் மத அடையாளத்தோடு செல்ல கூடாது என்ற உத்தரவு அடிப்படை உரிமைக்கு எதிரானது என்றும் மாணவிகள் தரப்பு வழக்கறிஞர் காமத் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டுள்ளார். இந்த வழக்கு மூன்றாவது நாளாக இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகிறது.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள கல்லூரியில் இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர தடை விதிக்கப்பட்டது. அதனை மீறி ஹிஜாப் அணிந்து வந்த 6 மாணவிகளை வகுப்பறைக்குள் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை அடுத்து, மாணவிகள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில் இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, சில மாணவர்கள் காவி துண்டு அணிந்து கல்லூரிக்கு வந்தனர். அதன்பின்னர் கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் பிரச்சனை தொடர்பான மாணவர்கள் போராட்டம் கலவரமாக மாறியது. இதனால் கர்நாடகாவில் பதற்றத்தை தணிக்க பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.

English summary

Hijab row Karnataka High Court: ( ஹிஜாப் விவகாரம் கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் விசாரணை). The student's lawyer argued in the Karnataka High Court that the hijab was as religious a belief as wearing the Rudratsam and therefore should be allowed to be worn. He asked that the court's interim injunction not to go with religious identity be revoked. The Karnataka High Court is scheduled to hear the case again today.