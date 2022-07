தேர்தல் அரசியலுக்கு குட்பை சொன்ன எடியூரப்பா! சிகாரிபுரா தொகுதியை மகனுக்கு தாரைவார்ப்பதாக அறிவிப்பு!

Bangalore

oi-Mathivanan Maran

பெங்களூர்: கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தல்களில் இனி தாம் போட்டியிடப் போவது இல்லை என்று அம்மாநில முன்னாள் முதல்வரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான எடியூரப்பா அறிவித்துள்ளார். மேலும் தமது சிகாரிபுரா தொகுதியில் இனி மகன் விஜயேந்திரா போட்டியிடுவார் என்றும் எடியூரப்பா கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகாவில் 2019-ம் ஆண்டு முதல்வராக இருந்த குமாரசாமி தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம்- காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்த்தது பாஜக. அப்போது பாஜகவின் எடியூரப்பா முதல்வரானார். இருந்த போதும் எடியூரப்பாவுக்கு 78 வயதாகிவிட்டது; அவரது மகன் விஜயேந்திரா நிழல் முதல்வராக செயல்படுகிறார் என்கிற விமர்சனங்களை பாஜக சீனியர் அமைச்சர்களே முன்வைத்து வந்தனர்.

English summary

Karnataka BJP leader and former CM BS Yediyurappa said that "I am giving up my Assembly constituency for my son BY Vijayendra. I request the voters of Shikaripura to make sure that he wins with a huge margin. I will not contest the next election".