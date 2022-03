40 பைசா வழக்கு... ஓட்டலுக்கு ரூ.4 ஆயிரம் வழங்க உத்தரவு... நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூர் தனியார் ஓட்டலில் 40 பைசா அதிகமாக வசூலித்ததாக ஒருவர் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தை நாடிய நிலையில், மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கையை மேற்கொள் காட்டிய நீதிமன்றம் நிவாரணம், வழக்காடு செலவாக ஓட்டலுக்கு ரூ.4 ஆயிரம் வழங்க அந்த நபருக்கு உத்தரவிட்டது.

பெங்களூரு சென்ட்ரல் தெருவில் உள்ள தனியார் ஓட்டலில் மூர்த்தி என்பவர் உணவு வாங்கினார். இதற்கு ரூ.264.60 பில் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அவரிடம் இருந்து ரூ.265 வசூலிக்கப்பட்டது.

40 பைசா அதிகம் வசூலிக்கப்பட்டது குறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பினார். ஓட்டல் நிர்வாகம் சார்பில் அவரிடம் சரியாக பதிலளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

தனியார் பைனான்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு கடிவாளம் தேவை! ஸ்ரீராம் நிறுவனம் மீது ராமதாஸ் பாய்ச்சல்!

English summary

A man has filed a petition in a consumer ்்forum in bangalore and alleging that he was charged more than 40 paise in a hotel. Forum ordered to petitioner pay Rs 4 thousands for hotel.