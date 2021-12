இந்தியாவின் முதல் ஓமிக்ரான் நோயாளி.. தற்போது எங்கே இருக்கிறார் தெரியுமா? வெளியான பரபர தகவல்

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் 2 பேருக்கு ஓமிக்ரான் உருமாறிய கொரோனா இருப்பது உறுதியான நிலையில், அவர்களில் ஒருவரான தென் ஆப்பிரிக்கப் பயணி தற்போது எங்கே உள்ளார் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கொரோனா வைரசை இன்னும் எந்த நாடும் முழுமையாக ஒழிக்கவில்லை. இருப்பினும், வேக்சின் பணிகள் காரணமாகக் கடந்த சில மாதங்களாகவே உலகில் வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வந்தது.

இந்தச் சூழலில் கடந்த நவ. இறுதியில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் புதிய உருமாறிய கொரோனா கண்டறியப்பட்டது. இதனால் ஜப்பான், இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகள் வெளிநாட்டினருக்குத் தடை விதித்துள்ளன.

