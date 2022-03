ஹிஜாப்பிற்காக தேர்வை புறக்கணித்த முஸ்லீம் மாணவிகளால் மறுதேர்வு எழுத முடியாது! கர்நாடக அரசு கறார்!

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடக PU கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் தடை காரணமாக செய்முறை தேர்வு எழுதாத இஸ்லாமிய மாணவிகளுக்கு மறுதேர்வு எழுதும் வாய்ப்பு வழங்கப்படாது என அம்மாநில அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள அரசு PU கல்லூரியில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இஸ்லாமிய மாணவிகள் 6 பேர் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டதால் ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக வகுப்பறைக்கு வெளியே அமர வைக்கப்பட்டனர்.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிலையங்களில் மத அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தும் ஆடைகளை அணியக்கூடாது என்றும் சீருடையை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அரசு உத்தரவிடப்பட்டது.

அதனை அடிப்படையாக கொண்டே தொடர்ந்து மாணவிகளை அனுமதிக்கவில்லை என கல்லூரி நிர்வாகம் விளக்கமளித்தது. இதனை எதிர்த்து கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் மாணவிகள் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

