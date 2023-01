கர்நாடகா தேர்தல்: வேட்பாளர் பட்டியலில் முந்தும் காங்கிரஸ்.. பாஜகவை வீழ்த்த பக்கா பிளான்..முழுபின்னணி

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகா சட்டசபைக்கு வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து தோல்வியின் பிடியில் சிக்கிய காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பெற்ற வெற்றி உத்வேகம் கொடுத்துள்ளது. அங்கு பாஜகவை ஆட்சி கட்டிலில் அகற்றி காங்கிரஸ் புதிய ஆட்சியை அமைத்தது. அதேபோணியில் கர்நாடகாவிலும் பாஜகவை தோற்கடித்து மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற காங்கிரஸ் வியூகம் வகுத்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் முக்கிய பிளானுடன் பாஜகவை முந்த உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல் அமைச்சராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இங்கு மொத்தம் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. கடந்த 2018 தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சிகளுக்கு ஆட்சியமைக்க தேவையான 113 தொகுதிகள் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும் 100க்கும் அதிகமான இடங்களில் வெற்றி பெற்று பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவானது.

இதையடுத்து எடியூரப்பா முதல்வராக பொறுப்பேற்ற நிலையில் 6 நாளில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து காங்கிரஸ், ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தன. ஜனதாதளம் கட்சியின் குமாரசாமி முதல்வரானார். இவர் ஓராண்டாக முதல்வராக இருந்த நிலையில் 18 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவை வாபஸ் பெற்றனர்.

