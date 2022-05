"அது தியாகத்தின் சின்னம்.. மூவர்ணக் கொடிக்கு பதிலாக காவிக்கொடி வரும்!" கர்நாடக பாஜக தலைவர் சர்ச்சை

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தின் முன்னாள் அமைச்சரும் மூத்த பாஜக தலைவருமான கேஎஸ் ஈஸ்வரப்பா மூவர்ணக் கொடி குறித்துக் கூறியுள்ள கருத்துகள் சர்ச்சையைக் கிளப்பி உள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் இப்போது முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த சில காலமாகவே அங்குத் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது.

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்த ஹிஜாப் ஓய்ந்த சில வாரங்களில் ஹலால் கறி விவகாரம் பிரச்சினை ஆனது. அதேபோல இந்து கோயிலுக்கு முன்பு இருந்த இஸ்லாமியர்களின் கடைகளும் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன.

Former Karnataka minister KS Eshwarappa says saffron flag may become the national flag of the country: (காவிக்கொடி தேசியக் கொடியாக மாறும் என்று கூறிய கர்நாடக அமைச்சர் கே.எஸ். ஈஸ்வரப்பா) Karnataka senior BJP leader says that the saffron flag is a symbol of sacrifice.