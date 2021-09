எப்படி கேக் கட் பண்றேன் பாருங்க.. அதிர வைத்த பாஜக எம்எல்ஏ மகன்.. "பணத் திமிர்" என காங்கிரஸ் விளாசல்

Bangalore

பெங்களூர்: தேர்தலில் போட்டியிட பணமே இல்லை என்று கூறி பொது மக்களிடம் நிதி திரட்டி போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற பாஜக எம்எல்ஏ மகன், தனது லேட்டஸ்ட் ஆப்பிள் ஐபோனை கத்திக்கு பதிலாக பயன்படுத்தி கேக் கட் செய்து பிறந்த நாள் கொண்டாடியுள்ளார்.

அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில்தான் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்து அந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

பாஜகவைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏ பசவராஜ் தாதேசுகுர் தனது மகனின் செயலில் தப்பில்லை எனக் கூறி அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Karnataka BJP MLA's son, cutting 8 cakes with an iPhone, video doing rounds on social media Kanakagiri BJP MLA Basavaraj Dadesugur's son Suresh Dadesugur cutting his birthday cake with the latest iphone model has gone viral on social media. Many on social media have expressed their disgust over the act. MlA has defended the act of his son. Saying it's his money.