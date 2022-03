மேகதாது அணை.. ஒரு முடிவோடு இருக்கும் கர்நாடக அரசு.. அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டும் பொம்மை

Bangalore

பெங்களூர்: மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட உள்ளதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை தெரிவித்துள்ளார்.

2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கான கர்நாடக மாநில நிதிநிலை அறிக்கை நேற்று கர்நாடக சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த நிதிநிலை அறிக்கையில், மத்திய அரசிடமிருந்து உரிய அனுமதியை பெற்று மேகதாது அணை செயல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

மேகதாது அணை மற்றும் பெங்களூரு குடிநீர்த் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும், இந்தத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக 1000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றும் நிதி நிலை அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

English summary

Karnataka Chief Minister Basavaraj Pommai has said that he will convene an all-party meeting on the issue of building a dam in Mekedatu, Karnataka