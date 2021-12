கர்நாடகாவில் மீண்டும் முதல்வர் மாற்றம்? ஓரம்கட்டப்படும் பசவராஜ் பொம்மை? என்ன காரணம்.. பரபர தகவல்

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராகப் பதவியேற்று வெறும் சில மாதங்கள் மட்டுமே ஆகும் நிலையில், அவரும் முதல்வர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படலாம் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், பசவராஜ் பொம்மையின் இன்றைய பேச்சு பல வியூகங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.

கர்நாடகாவில் தற்போது பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இருப்பினும், மற்ற பாஜக ஆளும் மாநிலங்களைப் போல இல்லாமல் கர்நாடகாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே குழப்பமான சூழலே நிலவி வருகிறது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் அடுத்து 2023ஆம் ஆண்டில் தான் சட்டசபைத் தேர்தல். தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓராண்டிற்கு மேல் உள்ள போதிலும், அங்குத் தெளிவற்ற சூழல் நிலவி வருகிறது.

Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai said nothing is permanent in this world including posts and positions. Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai soon to be replaced.