மத்திய அரசு அனுமதி அளித்ததும்.. மேகதாது அணை திட்டம் தொடங்கப்படும் - கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா

பெங்களூரு: மத்திய அரசு அனுமதி அளித்ததும் மேகதாது அணை திட்டம் தொடங்கப்படும் என்று கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார். இது கர்நாடகாவின் மிக முக்கியமான திட்டம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. ஒப்பந்த விதிகளின்படி காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாடு தண்ணீர் பெற்று வருகிறது.

ஆனால் இந்த ஒப்பந்த விதிகளை மீறி கர்நாடக அரசின் இந்த தான்தோன்றித்தனமான நடவடிக்கைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

Karnataka Chief Minister yediyurappa has said that theMekedatu dam project will be launched after the central government gives its approval