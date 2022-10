சமைக்காததால் மனைவி கொலை.. "கோபத்தில் செய்திருப்பார்".. கணவனை விடுதலை செய்த கர்நாடக நீதிமன்றம்!

Bangalore

oi-Shyamsundar I

பெங்களூர்: சமைக்காமல் இருந்த மனைவியை இரும்பு ராடால் அடித்துக் கொலை செய்த கணவனை விடுதலை செய்து கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மனைவியை கொலை செய்த கணவரை நீதிமன்றமே விடுதலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பாக பேசப்படுவதுடன், சமூக வலைதளங்களில் விவாதப்பொருளாகவும் மாறியுள்ளது.

நீதிமன்ற தீர்ப்பை அடுத்து, குற்றவாளியான கணவர் உடனடியாக சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்த விவரங்களை இங்கு காண்போம்.

English summary

Karnataka High Court has acquitted a man who was accused of killing his wife for not preparing food. The Court said that it was not murder.