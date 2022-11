இனி 18 + கிடையாதா? பாலியல் உறவுக்கான வயது வரம்பை 16-ஆக குறைக்க.. கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றம் பரிந்துரை

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: ஒருமித்த பாலியல் உறவுக்கான வயது வரம்பை 18-இல் இருந்து 16-ஆக குறைக்க கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

சிறு வயதிலேயே பாலியல் உறவில் ஈடுபடுவதால் குற்ற வழக்குகளை எதிர்கொள்ளும் சிறார்களை கருத்தில்கொண்டு, இந்த வயது வரம்பு குறைப்பை பரிசீலிக்குமாறும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

சமீபகாலமாக நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகள் பெரும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி வரும் நிலையில், கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்தக் கருத்து குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The Karnataka High Court has recommended Law Commission of India to consider lowering the age limit for consensual sex from 18 to 16.