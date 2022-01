கர்நாடகாவில் அதிகரிக்கும் கொரோனா... வார இறுதி நாட்களில் ஊரடங்கு அறிவித்த அரசு

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு: கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளதன் காரணமாக கர்நாடகாவில் மாநில அரசு வார இறுதி நாட்களில் ஊரடங்கை அமல்படுத்த முடிவெடுத்துள்ள நிலையில், 10, 11, 12 ஆகிய வகுப்புகளை தவிர மற்ற வகுப்புகளுக்கு நேரடி பாடம் நடத்துவதையும் நிறுத்த முடிவெடுத்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரொனா மற்றும் ஒமிக்ரான் வைரஸ் அதிகமாக பரவத் தொடங்கி இருப்பதையடுத்து, அதைத் தடுக்கும் பொருட்டு பல்வேறு மாநிலங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் மகராஷ்டிரா, டெல்லி, கேரளா, குஜராத், ராஜஸ்தான், தெலுங்கானா, தமிழகம் என இதுவரை பல்வேறு மாநிலங்களில், ஏராளமானோர் ஓமிக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா அதைத் தொடர்ந்து டெல்லி , தெலங்கானா, பேரும், கர்நாடகா, குஜராத், கேரளா, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஏராளாமானோர் கொரோனா மற்றும் ஓமிக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து ஓமிக்ரான் கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் பொருட்டு பல்வேறு மாநிலங்களும் மீண்டும் இரவு நேர ஊரடங்கைப் பிறப்பித்துள்ளன.

