ஓமிக்ரான் அச்சம்:புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை போட்ட கர்நாடகா.. என்ன கட்டுப்பாடுகள்? முழு தகவல்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூரு: ஓமிக்ரான் அச்சம் காரணமாகக் கர்நாடகாவில் வரும் டிச. 30 முதல் ஜனவரி 2 வரை பொது இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு முற்றிலுமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வேக்சின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு உலகெங்கும் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த சில மாதங்களாகவே தொடர்ந்து குறைந்தே வந்தது. இருப்பினும், கடந்த மாதம் இறுதியில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட புதிய உருமாறிய கொரோனா நிலைமையை அப்படியே மாற்றிவிட்டது.

உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தற்போது வைரஸ் கேஸ்கள் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. பிரிட்டன் உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் வைரஸ் கேஸ்கள் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

Karnataka government imposed restrictions on public celebrations of new year. On Tuesday, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai announced that no parties or mass gatherings would be permitted in the state from December 30 to January 2.