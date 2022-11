ஆப்பிள் பழத்தில் மயக்க மருந்து.. மாணவிகளை பலாத்காரம் செய்த கர்நாடகா மடாதிபதி.. வெளியான ஷாக் தகவல்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ஆப்பிள் பழத்தில் மயக்க மருந்து கலந்து கொண்டு பள்ளி மாணவிகளை கர்நாடகா மடாதிபதி தொடர்ந்து பலாத்காரம் செய்து வந்ததும், அவருக்கு உடந்தையாக விடுதியின் பெண் வார்டன் இருந்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகாவில் ஏராளமான மடங்கள் உள்ளன. இதில் சித்ரதுர்கா மாவட்டம் முருகா மடமும் உள்ளது. மாநிலத்தில் முக்கிய பிரிவு மக்களாக உள்ள லிங்காயத் சமுதாயத்தை சேர்ந்தது தான் இந்த மடம்.

இதனால் கட்சி பாகுபாடு இன்றி அனைத்து தலைவர்களும் இந்த மடத்துக்கு சென்று வருவதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். இந்த மடத்தின் கட்டுப்பாட்டில் தங்கும் வசதியுடன் கூடிய உண்டு, உறைவிட பள்ளி உள்ளது.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு 70வது பிறந்தநாள்! ஆட்டம்.. பாட்டம்.. கொண்டாட்டம்.. ஆர்கெஸ்ட்ரா வைத்து அமர்களம்!

English summary

Shocking news has come out that after Karnataka abbot continued to rape school girls by mixing anesthetic with apple fruit, the female warden of the hostel was his accomplice.