அணை கட்டுறாங்க.. தமிழ் எழுத்துக்களை அழிக்கிறாங்க.. அத்துமீறும் கர்நாடகா.. காரணம் என்ன?

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் தமிழர்கள் மீது நடைபெறும் அத்துமீறல்கள் தொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக தலையிடுவதில்லை என்ற குறை அங்குள்ள மக்களுக்கு இருக்கிறது.

"வீரப்பனாரை" மிஸ் செய்வதாக அவர்கள் மத்தியில் பேச்சு எழுந்துள்ளது.

இதற்கு காரணம், சமீபத்தில் கோலார் தங்கவயலில் தமிழ் பெயர் பலகையை வாட்டாள் நாகராஜ் மற்றும் அவர் அமைப்பினர் தார்பூசி அழித்தது, அதற்கு முன்பாக இதே நபர்கள், தாளவாடி பகுதியில் தமிழ் பெயர் பலகையை அழித்தது, பெங்களூரில் தமிழில் பேசிய தள்ளுவண்டி வெங்காய வியாபாரியை தாக்கியது என லிஸ்ட் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது.

English summary

Karnataka Tamils want Tamil Nadu government's intervention over dam matter Karnataka Tamil organization wants Tamil Nadu government's intervention over language issues and dam matters. Veerappan is become talk of the town now.