மீண்டும் ஒரு ஷாக்.. கசந்து போன லிவ் இன்! பிரஷாந்தை துரத்திய சுனிதா! என்ன ஒரு நாடகம்..பதறிய பெங்களூரு

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூர் : இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் லிவ் இன் முறையில் வசித்து வந்த ஷ்ரத்தா - அப்தாப் கொலை வழக்கின் அதிர்ச்சி அடங்குவதற்குள் கர்நாடக மாநிலத்தில் மீண்டும் அதே போன்ற ஒரு கொலை சம்பவம் நடந்திருப்பது பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது

மும்பையைச் சேர்ந்த இளைஞர் அஃப்தப் அமீன் பூனாவாலா, இவர் மும்பையில் மல்டிலெவல் கால் சென்டரில் பணியாற்றிய ஷ்ரத்தா என்பவரை மூன்று ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளார்.

இவர்களது காதலுக்கு ஷ்ரத்தாவின் வீட்டில் எதிர்ப்பு கிளம்பியதையடுத்து, இருவரும் வீட்டைவிட்டு வெளியேறி டெல்லியின் மெஹ்ரவல்லியில் உள்ள சத்தர்பூர் பஹாடி பகுதியில் குடியேறி லிவ் - இன் முறையில் வசித்து வந்திருக்கின்றனர்.

English summary

Even before the shock of the Shraddha-Aptab murder case, who lived in Delhi, the capital of India, has subsided, a similar murder in the state of Karnataka has caused strong shocks.