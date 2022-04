ஒலிபெருக்கி உள்ளதாம்.. பெங்களூரில் 14 மசூதிகள் மீது பாய்ந்த வழக்கு.. பின்னணி இதுதான்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் ஒலிபெருக்கி பயன்பாட்டில் விதிமீறியதாக 14 மசூதிகள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். ஒலிபெருக்கி பயன்பாட்டில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை மீறக்கூடாது என போலீசார் நோட்டீஸ் அனுப்பிய நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என மகாராஷ்டிரா நவ நிர்மான் சேனா கட்சியின் தலைவர் ராஜ்தாக்கரே கூறினார். இது கர்நாடகத்திலும் எதிரொலித்தது.

கர்நாடகத்தில் உள்ள மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கி அதிக சத்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என இந்துத்துவ அமைப்பினர் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதை செய்யாவிட்டால் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.

English summary

Police have registered a case against 14 mosques in Bangalore, the capital of Karnataka, for use of loudspeakers. The action was taken after the police sent a notice not to violate the High Court order on the use of loudspeakers.