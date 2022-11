ஐஎஸ் அமைப்புடன் தொடர்பு.. மங்களூர் குண்டுவெடிப்பில் கைதான ஷாரீக் யார்? தமிழகத்துடன் என்ன சம்பந்தம்?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: மங்களூரில் ஆட்டோவில் குக்கர் வெடிகுண்டு வெடித்த நிலையில் அதுபற்றிய திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. குண்டுவெடிப்பில் கைதான முகமது ஷாரீக் ஐஎஸ் அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும், சொந்தமாக குண்டு தயாரித்து 2 இடங்களில் சோதனை செய்த நிலையில் தற்போது ஆட்டோவில் குக்கர் வெடிகுண்டை வெடிக்க செய்ததும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் இவருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன தொடர்பு என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் தட்சிண கன்னடா மாவட்டம் மங்களூரு டவுன் பம்ப்வெல் அருகே நாகுரி பகுதியில் கடந்த 19ம் தேதி ஆட்டோ ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது திடீரென்று ஆட்டோ வெடித்து தீப்பிடித்தது.

விசாரணையில் இது சக்தி குறைந்த குக்கர் வெடிகுண்டு என்பது தெரியவந்தது. மேலும் இது பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கான திட்டம் என கர்நாடக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

மிரள வைத்த மங்களூர் குக்கர் குண்டு! கோவைக்கு வந்து சென்ற குற்றவாளி ஷாரித்! ஜமேஷா முபீனுடன் தொடர்பு?

English summary

Shocking information has come out about the explosion of a cooker bomb in an auto in Mangalore. It has been revealed that Mohammed Shareeq, who was arrested in the blast, was in touch with the IS organization, and while he had made his own bomb and tested it at 2 places, he now detonated a cooker bomb in an auto.