என்ன மசூதி மாதிரி இருக்கு.. மைசூர் பஸ் நிறுத்தத்தை இடித்து தள்ளுங்க..தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ஆர்டர்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: மைசூரில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பஸ் நிறுத்தம் மசூதியின் மேல் இருக்கும் குவிமாடம் (டோம்) வடிவத்தில் உள்ள நிலையில் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. இந்நிலையில் தான் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம் பஸ் நிறுத்தத்தை இடிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.

கர்நாடகாகவில் இந்த ஆண்டு துவக்கம் முதல் மதம் சார்ந்த அடையாளங்கள் தொடர்பாக பல்வேறு பிரச்சனைகள் எழுந்து வருகின்றன. சமீபத்தில் கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு கிளம்பி பெரும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றது.

இது மிகப்பெரும் சர்ச்சையான நிலையில் உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றது. நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் தற்போதும் கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் தடை உள்ளது.

ஒரே டிக்கெட்.. சென்னை மாநகர பஸ், மெட்ரோ, புறநகர் ரயில்களில் பயணிக்கலாம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் திட்டம்

English summary

A newly constructed bus stand in Mysore is in the shape of a dome on top of a mosque which has sparked controversy. In this case, the National Highways Authority has ordered the demolition of the bus stand.