கல்புர்கி தூர்தர்ஷன் அலுவலகத்தில் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு தொடரும்- பிரசார் பாரதி சிஇஓ சசி விளக்கம்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் கல்புர்கி தூர்தர்ஷன் அலுவலகத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகள் வழக்கம்போல தூர்தர்ஷன் சந்தனா சேனலில் ஒளிபரப்பப்படும் என்று தூர்தர்ஷன் மற்றும் ஆல் இந்தியா ரேடியோவின் தலைமை செயல் அதிகாரி சசி சேகர் வெம்பாடி தெரிவித்துள்ளார்.

ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றில் வெளியான செய்திக்கு மறுப்பு தெரிவித்து ட்விட்டரில் இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

ஆங்கில செய்தித் தாளில் கல்புர்கியில் செயல்பட்டு வரும் அலுவலகம் அக்டோபர் 31ஆம் தேதியுடன் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பை முடிவுக்கு கொண்டுவர உள்ளது என்றும் இங்கு வருங்காலங்களில் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து தயாரிக்கப்படுமா என்பது குறித்து விளக்கம் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும் தூர்தர்ஷன் கேந்திரா இதுபோன்ற ஒரு செய்திக் குறிப்பை வெளியிட்டதாகவும் அந்த செய்தித்தாளில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதை ட்விட்டரில் மறுத்துள்ளார் சசி சேகர் வெம்பாடி. அவர் கூறுகையில், அனைத்து வகை உண்மைகளையும் பரிசீலனை செய்து ஊடகம் செய்தி வெளியிட வேண்டும். கல்புர்கி தூர்தர்ஷன் மையத்தில் தயாரிக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகளில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. கல்புர்கி தூர்தர்ஷன் மையத்தில் தயாரிக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகள் வழக்கம்போல தூர்தர்ஷன் சந்தான தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்படும் .

டிஜிட்டல் பிளாட்பாரம் மற்றும் சமூக வலைதளங்களிலும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும். டிரான்ஸ்மீட்டர் அகற்றப்படும் பணிகளை சில மீடியாக்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு வீட்டு மீதும் ஆண்டனா பொருத்தி அதன் வழியாக தொலைக்காட்சி பார்க்கும் காலம் போய்விட்டது. எனவே அனலாக் முறையை தவிர்த்துவிட்டு டிஜிட்டல் முறைக்கு மாற வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிறது. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தூர்தர்ஷன் சந்தனா என்பது தமிழ்நாட்டில் பொதிகை தொலைக்காட்சியை போன்றதாகும். கர்நாடகாவில் கன்னட நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வருகிறது சந்தனா டிவி.

கல்புர்கி மையம் இதற்கான நிகழ்ச்சிகளைத் தயாரித்து ஒளிபரப்புவதில் உதவி செய்துவருகிறது . நீண்டகாலமாக அந்த மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. 1995ம் ஆண்டு இங்கு ஸ்டுடியோ ஏற்படுத்தப்பட்டது. உள்ளூர் நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அரை மணி நேரம் இங்கு ஒளிபரப்பு செய்யப்படும்.

It is irresponsible of sections of media to misrepresent the phase out of obsolete transmitters in this manner. Television viewing is no longer happening through Roof top Antennas in India. Phasing out of analog transmitters which were setup decades ago is a necessary reform. — Shashi S शशि शेखर (@shashidigital) October 9, 2021

1999 ஆம் ஆண்டு முதல் திங்கள்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை தினந்தோறும் ஒரு மணி நேரம் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டன. கல்புர்கி தூர்தர்ஷன் சேனலின் டின்ஸ்மீட்டர் எல்லை 25 கிலோ மீட்டரிலிருந்து 75 கிலோ மீட்டராக அதிகரிக்கப்பட்டது.

Media should conduct itself in a responsible manner verifying all facts. Theres no change in content creation by Doordarshan Kalaburagi. Content from DD Kalaburagi will continue to be aired on @ddchandanabng in it its designated slot apart from digital platforms and social media. https://t.co/BKB07tk6pu — Shashi S शशि शेखर (@shashidigital) October 9, 2021

ஆனால் கடந்த நான்கு வருடங்களாக கல்புர்கி தூர்தர்ஷன் மையத்தில் இருந்து நேரடியாக நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பு செய்யப்படவில்லை என்பது அந்த செய்தித்தாளில் இருந்த அம்சமாகும். ஆனால் சீர்திருத்தம் செய்கிறோமே தவிர மூடவில்லை என்று தூர்தர்ஷன் சிஇஓ விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

