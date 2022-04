ரோடு வசதி கேட்ட வாலிபரின் கன்னத்தில் ‛பளார்’! கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ கோபம்.. பரபர சம்பவம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் துமகூரு மாவட்டத்தில் ரோடு வசதி சரியில்லை. அதை சரிசெய்வதோடு, குடிநீர் வசதியும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்ட வாலிபரின் கன்னத்தில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வெங்கடரமணப்பா ‛பளார்' என அடித்தார். இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

கர்நாடக மாநிலம் துமகூரு மாவட்டம் பாவகடா சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் வெங்கடரமணப்பா. காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்.

இவர் நேற்று பாவகடா தாசில்தார் அலுவலகத்தில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். இந்த கூட்டத்தில் புறம்போக்கு நிலங்கள் தொடர்பாக ஆலோசனை செய்யப்பட்டது.

English summary

In Karnataka: Congress MLA from Pavagada Venkataramanappa slapped a person who asked him to fix roads and solve water problems in his village, Nagennahalli in Tumkur district. The incident happened near tehsildar's office in Pavagada.