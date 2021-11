புனித் ராஜ்குமாரின் மரணத்தில் மர்மமா?.. சிகிச்சை அளித்த மருத்துவருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு!

Bangalore

oi-Vishnupriya R

பெங்களூர்: மறைந்த கன்னட பவர்ஸ்டார் புனித் ராஜ்குமாரின் குடும்ப மருத்துவருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கன்னட பவர்ஸ்டார், அப்பு என அழைக்கப்பட்டு வந்த புனித் ராஜ்குமார் (46) கடந்த அக்டோபர் மாதம் 29ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள உடற்பயிற்சி கூடத்தில் எடை தூக்கும் பயிற்சியை செய்து கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு திடீரென மயங்கி விழுந்தார். அவரை பெங்களூருவில் உள்ள விக்ரம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட நிலையில் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

English summary

Late actor Puneeth Rajkumar’s doctor gets police protection.A week after Kannada superstar Puneeth Rajukmar Passed Away owing to a cardiac arrest in Bengaluru, his family doctor has been provided police protection in the wake of several fans alleging “medical negligence”.