'அரை கி.மீ தான் நடந்தார்'.. எந்த தாக்கமும் இருக்காது.. சோனியாவை விமர்சித்த பசவராஜ் பொம்மை

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் ராகுல் காந்தியுடன் சோனியா காந்தி நடைபயணம் மேற்கொண்ட நிலையில், 'சோனியா காந்தி வெறும் அரை கிலோமீட்டர் தான் நடந்தார் என்றும் பாரத் ஜோடா யாத்திரை எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்றும் கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை தெரிவித்துள்ளார்.

வயநாடு தொகுதி எம்.பியும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவருமான ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் பாதயாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார்.

தொடர் தோல்விகளால் காங்கிரஸ் கட்சி துவண்டு போயிருக்கும் நிலையில், அக்கட்சிக்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும் வகையில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை பயணம் இருக்கும் என்று காங்கிரஸ் நம்புகிறது.

திடீர் திருப்பம்.. ராகுலை சந்திக்காமல் மைசூரிலேயே தங்கிய சோனியா! பரபர பாரத் ஜோடோ யாத்திரை பின்னணி

English summary

While Sonia Gandhi walked with Rahul Gandhi in Karnataka, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommy said that Sonia Gandhi walked only half a kilometer and the Bharat Jota Yatra will not have any impact.