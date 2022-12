விறகு விற்று தாய் படிக்க வைத்தார்! பெங்களூர் புத்தக திருவிழாவில் ராம்பிரசாத் மனோகர் ஐஏஎஸ் பேச்சு!

Bangalore

பெங்களூர் : சாதாரண அங்கன்வாடி ஊழியராக இருந்த என் தாய் விறகு விற்று என்னை படிக்க வைத்தார் என பெங்களூரு மாநகராட்சி சிறப்பு கமிஷனரும், சுற்றுலாத்துறை இயக்கனருமான ராம்பிரசாத் மனோகர் பெங்களூர் புத்தக திருவிழாவில் பேசியுள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் குறிப்பாக பெங்களூருவில் அதிக அளவில் தமிழர்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் முதன் முறையாக கர்நாடக தமிழ் பத்திரிகையாளர் சங்கம், கர்நாடக தமிழ் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் சங்கம் சார்பில் தமிழ் புத்தக விழா கடந்த 25ஆம் தேதி கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

அல்சூரில் உள்ள தமிழ் சங்கம் வளாகத்தில் 25ஆம் தேதி தொடங்கி 8 நாட்களுக்கு இந்த தமிழ் புத்தக திருவிழா நடைபெறுகிறது. இந்த புத்தக திருவிழாவில் பிரபலமான 25 புத்தக பதிப்பு நிறுவனங்கள் கலந்துகொண்டு தங்களது அரங்குகளை அமைத்துள்ளனர்.

