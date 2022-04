ஹிஜாப், ஹலால், ஒலி பெருக்கி பழசு.. கர்நாடகாவில் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான புது பிரசாரம் என்ன தெரியுமா?

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலத்தில் இஸ்லாமிய பழ வியாபாரிகள் எச்சில் துப்பி விற்பதால் இந்துக்கள் அவர்களை புறக்கணிக்க வேண்டும் என இந்து ஜனஜக்ருதி சமிதி அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சந்துரு மோகெர் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் தடை தொடரும் என்ற கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து அம்மாநிலத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகளை இந்துத்துவ அமைப்புகள் கையில் எடுத்து உள்ளனர்.

கோயில் திருவிழாவில் இஸ்லாமிய வியாபாரிகள் கடை நடத்தக்கூடாது என இந்துத்துவ அமைப்புகள் மிரட்டல் விடுத்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதைத் தொடர்ந்து இஸ்லாமிய கறிக்கடைகளில் ஹலால் கறிகளை இந்துக்கள் வாங்கக்கூடாது என எதிர்ப்பு தெரிவித்த பஜ்ரங்க்தள் அமைப்பினர், சில கடைகள் மீது தாக்குதலும் நடத்தினர்.

அடுத்தடுத்து சர்ச்சை! உகாதி கொண்டாட்டத்தின் போது... இஸ்லாமியர்கள் மீது தாக்குதல்! பரபரக்கும் கர்நாடகா

English summary

