எஸ்ஆர் பொம்மை vs மத்திய அரசு .. வரலாற்று தீர்ப்பு.. மாநில அரசுகளை காப்பாற்றிய பசவராஜின் தந்தை

பெங்களூரு : கர்நாடகாவின் புதிய முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பசவராஜ் பொம்மையின் தந்தை தான் எஸ்.ஆர்.பொம்மை. இவர் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் முதல்வராக 1989களில் இருந்தார் . இவரது ஆட்சியை மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்து ராஜீவ் காந்தி தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு கலைத்தது. இதை எதிர்த்து எஸ்ஆர் பொம்மை தொடர்ந்த வழக்குதான் இன்று வரை மாநில அரசுகளை பாதுகாக்கிறது.

எஸ்ஆர் பொம்மை vs மத்திய அரசு என்று அழைக்கப்படும் இந்த வழக்கில் முக்கியமான விஷயங்களை இப்போது பார்ப்போம். எஸ்.ஆர்.பொம்மை வெர்சஸ் யூனியன் ஆப் இந்தியா என்பது மார்ச் 1994 ம் ஆண்டில் ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியலமைப்பு அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பு வழங்கிய வழக்கு ஆகும்.

யார் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதை சட்டப்பேரையில் பெருன்பான்பையின் மூலம் தான் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற வரலாற்று தீர்ப்பை 9 நீபதிகள் அமர்வு வழங்கியது. குல்தீப் சிங், பி. பி. சாவந்த், கட்டிகிதலா ராமசாமி, எஸ். சி. அகர்வால், யோகேஸ்வர் தயால், பி. பி. ஜீவன் ரெட்டி, எஸ். ஆர். பாண்டியன், A. M. அஹ்மதி, ஜே.எஸ். வர்மா ஆகிய 9 நீதிபதிகள் அமர்வு வழங்கியது.

English summary

S. R. Bommai v. Union of India ([1994] 2 SCR 644 : AIR 1994 SC 1918 : (1994)3 SCC1) was a landmark judgment of the Supreme Court of India, where the Court discussed at length provisions of Article 356 of the Constitution of India and related issues. This case had huge impact on Centre-State Relations.