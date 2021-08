கொரோனா.. பயணிகளுக்கான ரூல்சை திடீரென மாற்றிய கர்நாடகா.. ஒசூர் எல்லையில் காத்துகிடக்கும் வாகனங்கள்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகா வரும் வாகனங்கள் தீவிர பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. அந்த மாநில அரசு திடீரென கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பான உத்தரவை மாற்றிக் கொண்டதன் விளைவாக வாகன ஓட்டிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்து இருக்கிறார்கள்.

நாடு முழுக்க, அதிலும் குறிப்பாக, கேரளா, மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களில் நோய்த்தொற்று அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில்தான் கர்நாடக பசவராஜ் பொம்மை தலைமையிலான அரசு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பாக தனது பழைய உத்தரவை மாற்றிக் கொண்டுள்ளது.

ஏற்கனவே இருந்த நடைமுறையின்படி, 2 டேஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்கள் அந்த சான்றிதழை காட்டிக்கொண்டு கர்நாடகாவிற்குள் வரமுடியும். ஆனால், கொரோனா நோய் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் தடுப்பூசியால் நோய் பரவல் தடுக்கப்படுமா என்ற சந்தேகத்தின் பெயரில் கர்நாடக அரசு புதிய உத்தரவை கொண்டுள்ளது.

Karnataka - Tamil Nadu vehicle test: Karnataka government made it mandatory that RT PCR test result which was taken within 72 hours should be submitted to the officials who are there state border area. Because of this new rule , vehicles lined up in Hosur and Bangalore border area. This is the hosur bangalore boarder that means attibele border news today.