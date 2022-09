மசால் தோசை “பார்சல்”.. காங்கிரஸ் இன்னும் அனுப்பல! மோசடி பண்ணிட்டாங்க - ஏங்கும் பாஜக எம்பி தேஜஸ்வி

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: காங்கிரஸ் கட்சி தனது வீட்டுக்கு பார்சல் தோசை அனுப்பி வைப்பதாக கூறிய நிலையில் 24 மணி நேரமாகியும் அது வரவில்லை ட்விட்டரில் பாஜக எம்.பி. தேஜஸ்வி சூர்யா தெரிவித்து உள்ளார்.

கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த வாரம் கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வெள்ளக்காடாகின. கட்டிடங்கள், குடியிருப்புகள் மழைநீரால் சூழப்பட்டன.

தலைநகர் பெங்களூரிலும் வழக்கத்தை விட அதிகளவில் கொட்டித் தீர்த்த மழையால் சாலைகளை வெள்ளம் சூழ்ந்து மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது. வெள்ளத்தால் பல கோடி மதிப்பில் சேதம் ஏற்பட்டது.

கருகும் 'காக்கி டவுசர்’.. நாள் குறித்த காங்கிரஸ்! பாஜக-RSS மீது அட்டாக்.. டி சர்ட் பதிவுக்கு பதிலடி

English summary

Tejashwi Surya said that he didnt receive Masala Dosa from congress. He tweeted that, "Congress held a presser yesterday and announced they have sent Masala Dosa parcel to my house. It’s been more than 24 hours & I still haven’t received it. They have scammed here as well. They can’t deliver a dosa properly and they dream of delivering good governance!"